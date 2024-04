« Aïda Mbodj ferme la porte aux transhumants » : La présidente de la «Coalition Diomaye Président» apporte son démenti Sur les propos relayés par "Bes Bi" et d’autres supports, « «Aïda Mbodj ferme la porte aux transhumants : Je vois certains devant moi, opposez-vous», la présidente de la «Coalition Diomaye Président» a tenu à réagir. En effet, Aïda Mbodj apporte son démenti que voici, publié dans "Bes Bi", dont la Rédaction du journal dit prendre acte.

Le journal de presse écrite «Bés Bi, Le Jour» m’a prêté à tort, dans sa livraison du 15 avril 2024, les propos suivants : «Aïda Mbodj ferme la porte aux transhumants : Je vois certains devant moi, opposez-vous.»



J’apporte un démenti formel à de tels propos qui me sont attribués à tort et invite ledit journal, à publier la présente note d’information rédigée à cet effet. Aussi, de préciser que je respecte le choix libre et volontaire des uns et des autres, dans l’espace politique que nous partageons.



Et, à ce titre, il ne m’appartient nullement, en ma qualité de présidente de la «Coalition Diomaye Président», de réguler les mouvements en son sein, encore moins d’être investie d’une quelconque prérogative visant à y admettre où refuser les adhésions.



Tout au plus, ma qualité de présidente de cette Coalition se limite à la restructurer voire procéder à son organisation, lui trouver consensuellement une nouvelle dénomination et d’émettre des suggestions motivées sur la nature et le nombre des différentes Commissions nécessaires à son fonctionnement.











Aïda Mbodj, présidente de la Conférence des leaders de la Coalition "Diomaye Président"







