Aïda Mbodji : « si celui qui avait l’habitude de dire non, dit oui, il doit être entendu… » Aïda Mbodji, membre de l’opposition, a dit apprécier le dialogue national lancé ce mardi matin au palais de la République. « Si celui qui avait l’habitude de dire non, dit oui, il doit être entendu, et j’ai dit oui», a dit l’ancienne ministre de Wade.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

Aïda Mbodji a félicité le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui, a-t-il dit, a invité tous les partis politiques. Toutefois, dira-t-elle, « il y a des partis qui ne sont pas là, parce que peut être, ils n’ont pas reçu les gages nécessaires, je demande à les faire rejoindre ce dialogue, et je crois que Famara Ibrahima Sagna que vous avez choisi, peut arriver à cela ».



Sur un autre ton, Aïda Mbodji a demandé la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade au Sénégal. Elle a aussi invité le chef de l’Etat à œuvrer à assurer la sécurité des enfants, notamment les jeunes filles victimes de viol.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos