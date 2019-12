Air Sénégal: Macky Sall réceptionne le deuxième Airbus 330 Néo, mercredi

Le président de la République Macky Sall va réceptionner le deuxième Airbus 330 Néo de la compagnie nationale Air Sénégal, demain mercredi 4 décembre, à l’occasion d’une cérémonie au Pavillon présidentiel de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd), en présence du ministre du Tourisme et des Transports Aériens Alioune Sarr. Le nouvel appareil, déjà baptisé Sine-Saloum, est un des piliers du projet visant à faire du Sénégal le premier hub régional multiservices. L’acquisition de ce deuxième A330-900Néo va, en effet, permettre à Air Sénégal SA d’ouvrir de nouvelles lignes vers Genève, Londres, New York, Washington entre autres en 2020, mais surtout de promouvoir la destination Sénégal. Par ailleurs, pour montrer l’importance de ce nouvel appareil dans le dispositif de croissance d’Air Sénégal SA, le ministère du Tourisme et des Transports Aériens prévoit, au-delà de la cérémonie de réception, une série de manifestations pour partager avec l’opinion les grands axes de la politique du gouvernement en la matière.

