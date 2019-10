Air Sénégal: Réception du 2e avion A330-900 Neo, annoncé par Alioune Sarr

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a annoncé que la compagnie Air Sénégal réceptionne son 2e A330-900 Neo baptisé "Sine Saloum", le 29 octobre prochain.



D’après L'Observateur, l'avion sera réceptionné par le président de la République, Macky Sall. Alioune Sarr parle à cette date de la fête de l'aéronautique au Sénégal.



À noter que l'A 330-900 Neo est un avion de dernière génération dotée d'une technologie très avancée. Il est doté d'une cabine en mode tri-classe et configuré pour accueillir 32 passagers en Affaires, 21 en Premium et 237 en Économie. C'est lors du Salon du Bourget en juin 2018, que Sénégal Air avait passé commande de ces deux appareils.



Le premier, réceptionné au mois de mars dernier, est positionné sur la ligne Aibd-Charles De Gaulle Roissy, Air Sénégal, devenant la première compagnie aérienne africaine à mettre en service cet avion à la pointe de la technologie.

