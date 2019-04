Air Sénégal Sa : Ibrahima Kane, nouveau directeur général Exit Philippe Bonn. Air Sénégal Sa change de patron. Le directeur général Philippe Bohn a été remplacé ce vendredi par Ibrahima Kane. Ce dernier était jusqu’ici, directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis). Ibrahima Kane est un ingénieur-polytechnicien.



«Le Conseil d’administration d’Air Sénégal, a procédé à quelques réaménagements dans le haut management de la société », lit-on dans un communiqué de presse. C’est en octobre 2016 que M. Kane avait pris les rênes du Fonsis, en remplacement de Amadou Hott qui avait intégré la Banque africaine de développement comme Vice-président. M. Hott vient d’intégrer le gouvernement comme ministre de l’Economie, de la Coopération et du Plan.



Ibrahima Kane est diplômé de l’Ecole polytechnique et Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Collège Génie Industriel à Paris en France. Il a également bénéficié de l’Executive leadership program au London Business School à Londres au Royaume-Uni. Il compte vingt années d’expérience professionnelle et de direction dans l’industrie agro-alimentaire et les mines en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie.



Il est Co-Fondateur et administrateur de la première unité industrielle Sénégalaise opérant un rayon laitier composé d’éleveurs traditionnels.



Le départ de Phillippe Bohn intervient après des remous au sein de la compagnie notamment au viveau du personnel navigant.















Adou FAYE

