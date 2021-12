Air Sénégal Sa encore dans ses travers: Un passager du vol-retour Charles de Gaule-Dakar, privé injustement de place

D’après son récit, M. Diop, présent à l’aéroport Charles de Gaulle, bien avant l’heure, bute sur le chef d’escale qui lui refuse l’embarquement. Son vol devrait quitter cet aéroport à 10 heures. Bien avant, l’heure, précisément à 8 heures, il est arrivé sur les lieux.



Et, il a pris le temps de faire le nécessaire afférent au voyage, c’est à dire, le pesage de ses bagages et autres. Après, il a suivi la queue pour embarquer. C’est à ce moment précis que le Chef d’escale lui dit qu’il est en retard et qu’il ne peut plus prendre le vol retour.



Désolé et désemparé, il a joint l’Agence de Dakar à 8 heures 23 mn, pour des explications. Mais, M. Diop doute que sa place a été revendue à un autre passager. Sinon, rien d’autre ne justifie cette attitude du chef d'escale d’Air Sénégal Sa.



Le plaignant est mis sur la liste d’attente pour un probable vol de demain. Mais, sa crainte est beaucoup plus gravissime. Puisque, s’il n’embarque pas dans ce vol, il risque de rester encore en France, de manière oisive et injustifiée, pour 15 autres jours.



Impossible, proteste-t-il, pour un père de famille, ayant des obligations de travail au Sénégal.