Air Sénégal : le nouvel A330 néo cloué au sol pendant 10 h, Philippe Bohn loue un avion à 200 millions FCFA La nouvelle compagnie Air Sénégal n’a pas encore décollé. Et pour cause, son nouvel avion, l’Airbus A330 néo qui devait rallier Paris, hier matin, à 9h30, a accusé un retard de près de 10h. Les passagers n’ont été convoyés sur la capitale française que le soir, après que le boss de la compagnie, Philippe Bohn, a décidé de louer à 200 millions FCFA, un A 330 de Hi-Fly pour faire le vol retour Paris-Dakar et celui de Dakar-Paris de ce lundi, informe Les Echos. Selon la même source un problème mécanique serait à l’origine de ce couac.

