Aïssatou Michelle Dieng: Violée par le mari de sa tante, elle décède à l'accouchement "Violée et morte après, en donnant la vie", c'est le titre qui barre la Une de Libération, parlant du décès de Aïssatou Michelle Dieng.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 05:59 | | 0 commentaire(s)|

A Cabrousse, Aïssatou Michelle Dieng, qui avait été violée et engrossée par le mari de sa tante, est décédée ce mardi, après des complications suite à son accouchement.



L.Ndao, le mis en cause, a pris la fuite, abandonnant sa femme et ses deux enfants.



La mère de la défunte, Mariama Diallo, ne demande qu'une chose: "que L.Ndao soit traqué et arrêté". Pour le père, Abdou Salam Dieng, "je veux juste avoir L.Ndao en face de moi", a-t-il dit devant les enquêteurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos