Aissatou Sarr salue "l’engagement de la communauté de Sandiara à briser les tabous autour des menstrues"

Après sa formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle, Aissatou Sarr, Conseillère municipale et membre de Etu jiggenu Jeggem s'est entretenue avec Speak Up Africa. Elle a évoqué l’engagement de la communauté de Sandiara à briser les tabous autour des menstrues afin que les femmes et les filles accèdent à des protections hygiéniques adaptées à leurs besoins.

