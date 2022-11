Al Khairy: Le fils de Cheikh Tall Dioum s'est marié !

Lorsque le « Golden Boy » Cheikh Tall Dioum, emblématique propriétaire de la brasserie « Lisa » qui fit tant de délices dans les années 90, et aussi l’un des premiers hommes d’affaires nationaux à investir dans la presse, marie son fils, c’est évidemment toute la République qui accourt.



De fait, mardi, la mosquée d’Ouest-Foire qui se trouve à côté du mur de l’Aéroport, qui accueillait la cérémonie religieuse, était trop petite pour accueillir le beau monde qui s’y pressait. Et s’y entassait. Mbaye Dioum, un des fils du « Golden Boy », y demandait en effet la main d’Amina Clothilde Camara, une ravissante liane pour laquelle son cœur a chaviré. Comme par hasard, le « Al khayri » était célébré le jour de l’anniversaire de la défunte épouse de Cheikh Tall Dioum et donc mère du marié. Quant à la mariée, elle porte le même nom que Adji, cette défunte épouse du « Golden boy » !



Parmi les personnalités présentes, le Roi du Mbalakh, magnat de la presse, néo-industriel et ministre Youssou Ndour, et aussi l’empereur du Btp Bara Tall. Tous deux furent des partenaires de Cheikh Tall Dioum dans différentes entreprises de presse. Etait également présent, le milliardaire kaolackois Baye Ciss dit « Pigeon » qui a fait un témoignage émouvant sur son ami Cheikh Tall. La délégation de ce dernier était conduite par son marabout, Serigne Aliou Mbacké ibn Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Après la cérémonie religieuse, le père du marié a offert une grande réception à son domicile, à Ngor, où, outre Youssou Ndour, Bara Tall et Baye Ciss, étaient également présents l’imprimeur Baba Tandian, autre partenaire de CTD dans la presse, mais aussi les journalistes et patrons de presse Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, Ousseynou Nar Guèye etc. Pape Leyti Ndiaye, le sympathique bâtonnier sortant de l’Ordre des Avocats du Sénégal, a aussi été aperçu dans l’assistance. Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés !

LeTémoin