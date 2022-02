Al Khayri: Un ministre-conseiller de Macky Sall chipe l’ex-épouse de Me Madické Niang

Au moment où les amoureux rivalisaient d’astuces pour préparer la Saint-Valentin et pour faire plaisir à leurs conjoints, la joie était déjà au rendez-vous chez le ministre-conseiller Arona Coumba Ndofféne Diouf, révèle Seneweb.



En effet, ce dernier a convolé en justes noces avec l’ex-épouse de l’ancien ministre Me Madické Niang et membre de la grande famille Mbacké de Touba.



Sokhna Ndèye Mbacké, pour ne pas la nommer, est désormais madame Diouf et vient s’installer en troisième position dans le rang des femmes du ministre-conseiller.



D’après toujours les infirmations de Seneweb, l’union a été scellée dans la sobriété ce dimanche 13 février 2022.