Alain Traoré : «Sadio Mané défend trop»

L’international burkinabé Alain Traoré est «très content et fier» de la victoire (2-1) du Sénégal sur la Pologne, pour son premier match du Mondial. Seul bémol : il trouve que Sadio Mané grille trop d’énergie dans les tâches défensives.



«Ce qui est un peu dommage pour moi c’est que l’entraîneur lui demande de beaucoup défendre alors que c’est un joueur très fort offensivement. Il faut lui laisser la liberté d’attaquer plus souvent», suggère Traoré dans Record.



Le milieu des Étalons de poursuivre : «À mon avis, il a beaucoup participé au jeu défensif de l’équipe lors du match contre la Pologne. Il laisse beaucoup d’énergie et après il n’a plus la force d’être suffisamment efficace sur le plan offensif.»



Alain Traoré s’est empressé d’ajouter, malgré tout, que «si l’entraîneur juge qu’il doit défendre, il (doit) respecter les consignes car le collectif prime sur tout».



Il ajoute : « les Lions du Sénégal ont fait honneur au football africain et à tout le continent. C’est un grand plaisir pour nous tous de voir cette équipe du Sénégal faire une bonne entrée dans cette Coupe du monde. Cela constitue une source de motivation pour le reste de la compétition et les matches à venir. Le Sénégal a les qualités pour faire bonne figure en Russie ».











Record