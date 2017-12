Alassane Mbaye, "griot des Vip" : « Pourquoi j’attire autant les femmes... »

Très en vogue en ce moment, Alassane Mbaye a organisé récemment une soirée au Grand Théâtre où il a drainé plusieurs personnalités, des Vip comme il l’aime les appeler. Celui qui s’est surnommé le griot des Vip a accordé une interview au journal "L’Observateur", pour lequel il a accepté de revenir sur la réussite de son évènement et sa relation avec les femmes.



Après une longue maladie, Alassane Mbaye est revenu en force avec sa soirée samedi dernier. La salle du Grand Théâtre était bondée de monde, tous venus soutenir le griot des Vip. Ce qui a surtout marqué les esprits, est la présence des personnalités de tous bords qui ont répondu présent.



A ce sujet, il se dit honoré de cet état de fait: « cela prouve que je suis aimé de tous. Les Sénégalais me vouent une estime et ne lésinent pas sur les moyens pour me faire plaisir », faisant allusion à ces personnalités comme celui qu’on surnomme « Gentle Mara » et sa femme qui lui ont distribué des billets de banque tel un guichet automatique, mais aussi l’enveloppe du Président de la République et son épouse.



Le griot a aussi exprimé sa reconnaissance à Dame Dieng (Leral), Bougane Guèye Dany et on épouse, Youssou Ndour, des anonymes qui se sont investis pour sa soirée.



Lors de cette soirée, une chose qui n’est pas passée inaperçue, c’est la forte présence des femmes. Pas étonnant, puisqu’il se dit, qu’il est un homme très courtisé par la gente féminine femme. Interrogé là-dessus, Alassane Mbaye affirme : « c’est vrai,… Mais …elles sont juste bien avec moi et se retrouvent dans ce que je fais. J’attire autant les femmes, par ma manière de raconter l’histoire du Sénégal, des rois et autres. Cela les intéresse au plus haut point… le reste n’est que détail. »









Ndèye. R. Thiane (stagiaire)