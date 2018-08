Alassane Ndour à Aliou Cissé « C’est à lui de s’adapter, de voir autre chose, pour recorriger »

Alassane Ndour se félicite qu’Aliou Cissé ait été maintenu à son poste de sélectionneur national.



L’ancien international sénégalais pense qu’avec le temps qu’Aliou Cissé a passé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, il a gagné en expérience en côtoyant les grandes compétitions.



Maintenant, pour Alassane Ndour, ce qu’il reste à faire, c’est de revoir le management de l’équipe. Car la rigueur seulement n’est plus suffisante pour remporter des matches et gagner des compétitions en football.



“Le caractère est bien, mais aujourd’hui, le football ce n’est pas seulement le caractère. Il a utilisé une certaine forme de management qui l’a amené à ce niveau. C’est à lui de s’adapter, de voir autre chose, pour recorriger. Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas marché”, a dit Alassane Ndour, renseigne MetroDakar.



Revenant sur la dernière campagne à la Coupe du monde, Alassane Ndour reste convaincu que le Sénégal avait les moyens de faire mieux. “Le Sénégal avait quand même le boulevard devant lui dans la Coupe du monde. Il ne faut pas se voiler la face. On avait une belle équipe. Maintenant, il faut remobiliser, avoir une autre approche très positive de l’équipe nationale.”