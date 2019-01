Alerte ! Résurgence des agressions à Dakar : l’axe Technopole-Arène nationale repaire des "Hyènes", la Police nationale interpellée

Lors du journal de 7 heures de de la RFM de ce lundi 28 janvier 2019, les journalistes Babacar Fall et Salif Sow ont fait un plaidoyer retentissant pour la sécurité des biens et des personnes, en lançant l’alerte pour signaler les agressions tous azimuts qui se passent dans la banlieue dakaroise, notamment autour de l’axe Technopole-Arène nationale. Les riverains et les honnêtes citoyens ne savent plus à quelle police se vouer et interpellent ainsi avec insistance la Police nationale, face à la tyrannie violente et lâche de ces bandits de grand chemin.



C’est la grande résurgence des agressions à Dakar, à Liberté 6, Pikine Guédiawaye et l’axe Tecnhopole-Arène nationale est le grand repaire des agresseurs, qui y font leurs forfaits après les combats de lutte en toute impunité.



Les agressions commises par les malfrats sont devenues une psychose dakaroise. Une tare sociale et congénitale de la lutte avec ses nervis et ses lâches agresseurs qui s’en prennent aux honnêtes citoyens, comme une bande de lycaons face à une brebis égarée. C’était le cas dimanche dernier avec des agressions en série de la jeunesse malsaine autour de l’axe Tecnhopole-Arène nationale, vers l’axe Pikine et Guédiawaye.



Maintenant, la mode, c’est d’agresser les femmes sans défense même dans les taxis et leurs voitures personnelles. Pour les scooters, les agresseurs vous assènent des briques, pour vous rouer ensuite de coups ou de machettes, avant de vous détrousser et vous déposséder de votre bien dans toute votre impuissance.



D’ailleurs, après le combat Modou Lô-Balla Gaye 2 du 13 janvier dernier, la vidéo est devenue virale sur internet (voir vidéos), avec ces agresseurs qui sont venus prendre en plein jour le téléphone d’une dame devant chez elle et aussi arracher des sacs à main jusque dans les taxis, sans que personne ne bronche. L’heure est grave et ça commence à devenir un problème de sécurité nationale. Si ça continue, les citoyens pourraient essayer de se faire justice eux-mêmes et ça pourrait dégénérer.















