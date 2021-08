Alerte COVID-19 : Ziguinchor s’enlise dans la pandémie La région de Ziguinchor s’enfonce dans la pandémie de coronavirus. La dernière situation journalière fait état de 44 nouveaux cas de contamination . Des décès liés à la maladie sont enregistrés tous les jours. Le Centre de Traitement des Epidémies (Cte) commence à être envahi. Les acteurs de la santé affichent leurs inquiétudes. L'As

La vitesse de propagation de la maladie à covid-19 dans la région de Ziguinchor commence à inquiéter les autorités sanitaires. Ces dernières 24 heures, 44 nouveaux cas positifs dont 37 communautaires ont été annoncés par le Comité régional de gestion des épidémies de Ziguinchor. Et il ne se passe plus un jour sans qu’un décès lié au coronavirus ne soit enregistré dans la région.



Au Cte du centre hospitalier régional de Ziguinchor, il ne reste que 8 lits disponibles sur les 38 disponibles. Celui-ci accueille désormais les cas compliqués avec un seul réanimateur fonctionnel.



Dans un message envoyé à la presse régionale, le point focal des épidémies de la région médicale de Ziguinchor tire la sonnette d’alarme. «La situation est plus que préoccupante. Chaque jour, on enregistre au moins un décès. Aujourd’hui, nous en avons enregistré deux. Au rythme où se propage la maladie, le Centre de traitement risque d’être débordé avant même la fin de la semaine. Déjà, on commence à enregistrer des cas de décès à domicile», s’alarme Ousseynou Diatta.



Ce dernier sollicite l’accompagnement de la presse locale dans la sensibilisation. «Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin des professionnels de l’information et de la communication. Vous devez accentuer la sensibilisation dans vos émissions et vos éditions pour que les populations soient informées, car la situation est critique et le pire est à craindre si on ne fait pas attention », ajoute le point focal des épidémies de la région médicale de Ziguinchor.



Ousseynou Diatta déplore le relâchement de certaines populations qui font fi du respect des mesures barrières. Selon lui, ces dernières s’exposent, mais aussi exposent la communauté face au variant Delta, dont la vitesse de contamination est très alarmante.



A Ziguinchor, 524 malades du coronavirus sont en train d’être suivis à domicile, dans les 5 districts que compte la région. Celle-ci totalise, depuis le début de la pandémie, 1 516 cas positifs. 83 décès liés à la Covid-19 ont été notifiés.

