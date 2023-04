Alerte Météo : Des vents forts attendus sur la Petite-Côte et en Casamance, à partir de cet après-midi Des vents assez forts de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h souffleront sur Petite Côte et la Casamance entre ce dimanche à 16 heures et lundi, à 07 heures du matin, prévient l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 19:39 | | 0 commentaire(s)|

Avec cette alerte relayée par l’APS, l’ANACIM indique que son niveau d’alarme requiert une grande vigilance en raison notamment des risques d’accidents en mer.



Elle conseille également de se tenir informé de l’évolution de la situation et de suivre les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook