Alerte Météo : Un vent fort pourrait frapper Dakar, la Petite Côte et la Casamance, à partir de dimanche C’est une alerte qui tombe venant de l’Agence en charge de la météorologie nationale : un vent fort s’approche des côtes sénégalaises.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’annonce ce vendredi de l’ANCIM, relayée par l’APS, un vent fort pouvant dépasser 40 km/h pourrait frapper Dakar, la Petite Côte et la Casamance, à partir de dimanche, à 14 heures.



C’est ce qui ressort d’une alerte émanant de l’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM), transmise à l’Agence de presse sénégalaise-APS.

