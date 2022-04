Alerte Santé-Suspicion de présence de salmonelles : Ferrero enlève des centaines de tonnes de Kinder du marché C’est une mauvaise surprise pour Ferrero. L’entreprise a retiré des centaines de tonnes de chocolats des rayons de vente. Une suspicion porte sur la présence de salmonelles dans les gammes de produits Kinder. Il s’agit plus précisément des lots de chocolat concoctés en Belgique.

D’après « Le quotidien», un communiqué de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a signalé 21 cas de salmonellose. « Huit d’entre eux ont été hospitalisés et sont tous rentrés à domicile. L’âge médian de ces cas est de 4 ans » lit-on sur la note.



Quatre lots de produits sont concernés par la suspicion d’infection à la salmonellose, mais la photo illustrative est bien connu des Sénégalais..



Les Kinders surprise de 20 grammes et de 100 grammes avec des dates de péremption comprise entre fin juin 2022 et fin octobre 2022. Les Kinders Schoko-Bons avec des dates de péremption comprise entre fin avril et fin août 2022. Les Kinders Mini Eggs et les Kinder Happy moments, Kinder mix sont aussi listés comme des produits infectés.



Pour le moment, Ferrero envisage de rembourser les consommateurs disposant des produits suspectés.



Ces produits semblent aussi très familiers au Sénégalais. Une alerte est donc lancée aux autorités sénégalaises et aux consuméristes !



