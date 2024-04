Alerte à Bassirou Diomaye Faye: L'économie nationale menacée par une prolifération de Dipa sur le sucre Le Sénégal, Avril 2024 - Une situation alarmante secoue le marché du sucre au Sénégal, mettant en péril l'économie nationale. Une enquête récente a révélé une présence massive de sucre dans un entrepôt agréé par les Douanes sénégalaises, alimentant à la fois le marché sous-régional et national. Cette surabondance est attribuée à l'émission régulière de Déclarations d'Importation Préalable (Dipa), aggravant ainsi les difficultés rencontrées par les acteurs locaux de l'industrie sucrière.



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2024 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre cruciale du 26 octobre 2020 entre le ministre du Commerce et Louis Lamotte, directeur des Ressources humaines de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) et conseiller spécial du directeur général, a mis en lumière les défis auxquels est confrontée l'entreprise. Malgré un quota de 60 mille tonnes déjà établi, la présence excessive de sucre sur le marché ne peut être justifiée par ce seul paramètre. Face à cette réalité préoccupante, le ministre a immédiatement ordonné une enquête approfondie.



Les conclusions de cette enquête ont révélé une pratique insidieuse : l'utilisation de Dipa régulièrement délivrées pour introduire du sucre sur le marché. Ces documents, normalement destinés à réguler et surveiller les importations, ont été manipulés pour inonder le marché avec des quantités excessives de sucre. Ces actions nuisent non seulement à l'équilibre économique du pays mais également à la viabilité des entreprises locales opérant dans le secteur sucrier.



Conscient de l'urgence de la situation, le ministère du Commerce a décidé d'agir rapidement en rendant effective la dématérialisation de la Dipa. Cette mesure vise à renforcer la transparence et à mettre un frein aux pratiques frauduleuses qui sapent l'économie nationale. Cependant, ces actions nécessitent un suivi rigoureux et une coopération totale de toutes les parties impliquées, y compris les autorités douanières, pour garantir leur efficacité.



Il est impératif que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, prenne des mesures décisives pour résoudre cette crise. En supprimant tous les Dipa émis au cours des trois derniers mois, le gouvernement enverrait un message fort selon lequel les pratiques commerciales illégales et préjudiciables à l'économie nationale ne seront pas tolérées. Il est temps d'agir avec fermeté pour protéger les intérêts économiques du Sénégal et assurer un avenir prospère pour tous ses citoyens.

