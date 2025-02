Alerte à la fraude : La Poste du Sénégal dénonce une escroquerie aux "colis perdus" La Poste du Sénégal alerte le public sur la circulation d’un message frauduleux sur les réseaux sociaux. Ce message propose la vente de prétendus "colis perdus" à des prix dérisoires, dans une tentative de tromper les usagers et de leur soutirer de l’argent.

Dans une note d’information reçue hier, l’entreprise dément catégoriquement toute implication dans cette opération et rappelle qu’il s’agit d’une escroquerie.



Elle alerte et invite ainsi les citoyens à faire preuve de prudence et à ne partager aucune information personnelle ni effectuer de paiement en réponse à ces sollicitations frauduleuses.



Pour s’assurer de l’authenticité des communications de La Poste du Sénégal, les usagers sont priés de se référer exclusivement aux canaux officiels suivants :



Bureaux de poste

Site internet : www.laposte.sn

Réseaux sociaux officiels :



• Facebook : https://www.facebook.com/lapostesn

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lapostesn

• X (ancien Twitter) : https://x.com/lapostesn

• YouTube : @lapostesn221



Face à ces pratiques malveillantes, La Poste du Sénégal se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette fraude. Pour toute question ou pour signaler un cas suspect, elle encourage le public à contacter ses services via ses plateformes officielles.



