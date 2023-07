Alerte arnaque ! Des individus ciblent la douane sénégalaise et des véhicules du port de Dakar pour s’enrichir Chers compatriotes et étrangers vivant au Sénégal ne tombez surtout pas dans ce piège alléchant ! Des individus malintentionnés ciblent la douane sénégalaise et des véhicules du port de Dakar pour s’enrichir sur le dos de potentiels clients.

Jeudi 27 Juillet 2023

Extraits de leur avis publié, ils avancent !



Le Directeur Général des Douanes annonce une vente aux enchères de véhicules sur l'un des sites portuaires de Dakar le 02 août 2023. Pour participer, il est nécessaire de suivre la procédure suivante : écrire au service client de la douane sur WhatsApp au 763305904 en envoyant une pièce d'identité, puis recharger votre compte mobile des frais d'inscription s'élevant à 100 000 FCFA. Les services de douane initieront ensuite le paiement de ces frais, vous validerez vous-même à travers votre téléphone.



C’est du Faux et Usage de Faux ! Ne tombez surtout pas dans ce piège, rapprochez-vous des services de la Douane ! Voici leur publication !





