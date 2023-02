Alerte aux populations, surtout aux personnes fragiles : L’ANACIM annonce une couche poussièreuse sur le littoral

Une couche de poussière dense accompagnera les vents forts en zones côtières à partir de ce lundi, a indiqué l’agence nationale en charge de la météo, nous « L’APS ».



Et plus précisément, ‘’la poussière sera notée sur le pays, notamment sur le littoral au moins ces prochaines 48 heures’’, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Selon toujours l’Agence, elle ajoute qu’un bulletin d’alerte sera émis à cet effet avec le centre de gestion de la qualité de l’air.