Alerte escroqueries : Un homme du nom de Moussa Diop use de sa situation de handicap pour arnaquer des gens, soyez vigilants !

Mercredi 23 Septembre 2020

Un individu mal intentionné utilise sa situation de handicap pour tromper les gens. Il se nomme Moussa Diop. Selon une source de leral.net, il se fait passer pour une victime qui souffre ou soit un agent immobilier qui loue des maisons sur la petite côte alors que nenni. C’est juste un moyen pour arnaquer d’honnêtes citoyens.



Notre source qui affirme avoir eu une mésaventure avec le gars explique : « Quand j’ai vu son histoire sur le net je l'ai appelé et il m’a fait savoir qu’il était agent immobilier qu’il louait des appartements. Comme je suis en Angleterre et que j’ai des amis qui devaient séjourner au Sénégal je l’ai sollicité et il m’a demandé de lui verser un dépôt de garantie et je lui ai remis 900 000 Fcfa et depuis lors je n’ai pas eu des nouvelles de lui. Il a fait d’autres victimes. Ces dernières ont porté plainte contre lui mais il est introuvable…»



