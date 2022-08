Alerte lancée depuis Guinaw Rail Nord : Mor Guissé 18 ans, introuvable depuis dimanche

Ce dernier qui est âgé de 18 ans est, en effet, introuvable depuis le dimanche 31 juillet, correspondant avec le jour des élections législatives. Sa mère qui est malade et qui craint le pire, pleure depuis lors, et sa maladie s’est aggravée entre temps. Le jour de sa disparition, nous dit-on, le jeune homme qui est mécanicien et qui est très proche de sa maman qu’il ne quitte pas des yeux, après son retour du travail, avait demandé la permission pour sortir.



C’était vers les coups de 15h30. Mais depuis lors, il n’est jamais revenu et personne n’a eu de ses nouvelles. Mais selon ses proches, le jeune homme qui est de nature calme, n’a pas l’habitude de fuguer, ni de sortir de la maison sans avertir. Ce qui justifie d’ailleurs leur inquiétude. Né en 2003, Mor Guissé qui est nait à Dakar, a passé son enfance à Guinaw rail Nord.



C’est à l’âge de 10 ans qu’il est parti à Louga pour apprendre le coran. Et après plusieurs années passées dans cette région, il est revenu auprès de sa famille. Ce qui fait qu’il n’a pas beaucoup de fréquentations à Guinaw rail.



Après le travail, il ne sort d’habitude que pour aller faire du sport à la plage, a raconté un de ses proches, qui souligne que les recherches effectuées depuis lors, sont revenus infructueuses