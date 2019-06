Alerte : le Fentanyl, drogue plus meurtrière que la cocaïne, est à notre porte

Lundi 3 Juin 2019

40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine, le Fentanyl a fait, en 2016, 18 000 personnes mortes d’une overdose de fentanyl, contre 16 000 pour l’héroïne.



Tous les spécialistes de la lutte anti-drogue sont sur le qui-vive, depuis que la toute-puissante Drug Enforcement Agency (DEA), agence américaine de lutte contre la drogue, a transmis l’alerte aux différents services de lutte anti-drogue sur la présence de massive de Fentanyl en Afrique de l’Ouest. Plus grave, la DEA a informé de la présence de laboratoires dans certains pays voisins du Sénégal, après la décision de la Chine d’interdire la production de cette drogue, qui tue plus que la cocaïne et l’héroïne.



C’est ainsi que l’OCRTIS du Sénégal a été choisi pour diriger la grande offensive contre le Fentanyl. D’après les sources du journal "SourceA", dans les prochains jours, Dakar accueillera la réunion interservices qui regroupera les enquêteurs du renseignement douanier et des douanes judiciaires, leurs collègues de l’Office des stupéfiants (OCRTIS) de nombreux pays. Et, d’ores et déjà, les représentants de nombreuses Administrations, concernées par le sujet, planchent sur des stratégies.

