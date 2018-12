Alerte météo : une houle dangereuse au large de Dakar et Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Décembre 2018 à 21:14

Une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 m, est attendue lundi à 18 h, au large des domaines maritimes de Dakar et de Saint-Louis, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) dans un bulletin transmis à l’APS.

