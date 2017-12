Alerte rouge sur la pollution de l'air à Dakar

Depuis jeudi soir, la qualité de l'air est très mauvaise à Dakar. Le Centre de gestion de la qualité de l'air à la Direction de l'environnement et des établissements classés explique cet ‘’indice rouge’’ par une hausse progressive des

concentrations de particules d'origine désertique.



Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, il annonce que cette situation pourrait se poursuivre durant tout le week-end. De ce fait, il demande à tous de respecter certaines recommandations sanitaires. Notamment, respecter scrupuleusement tout traitement médical en cours ou l'adapter sur avis de leur médecin.



Il est également demandé de consulter un médecin, en cas d'aggravation ou d'apparition de tout symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux), d’éviter toute activité physique ou sportive intense (notamment compétition) augmentant de façon importante le volume d'air et de polluants inhalés, de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants des voies respiratoires tels que l'usage de solvants et surtout, la fumée de tabac.



Ces recommandations sont encore plus valables pour les personnes sensibles à l'exposition à ces fortes concentrations persistantes de particules dans l’air. Car, poursuit la note, il y a un risque réel, qui peut déclencher des crises d’asthme et des allergies respiratoires. Il est également conseillé aux enfants et aux personnes âgées, d’éviter de s'exposer longuement à l'air ambiant, pendant la période concernée.