Alfred Ndiaye : « Un bon résultat »

Pour le milieu de terrain du Sénégal Alfred Ndiaye, le nul contre le Japon est un bon résultat. « Ce n'est pas un mauvais résultat. Avec 2-2, on reste premier du groupe avec le Japon ».



Il ajoute qu’il est déçu vu la physionomie du match car il y avait une place pour la victoire. « On est juste déçu de la physionomie du match ».



Le milieu des "Lions" a le regard tourné vers leur prochain match contre la Colombie, jeudi prochain. Il dit : "Nous allons jouer pour la victoire. On va tout faire pour gagner. On a pris un bon départ dans cette compétition".



Thierno Malick Ndiaye