Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aliko Dangote: "Je donnerai tout mon argent avant de mourir" Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, a révélé qu’il fera don de tout son argent à des organismes caritatifs avant de mourir. L’homme d’affaires a fait cette révélation lors de son discours au Gala d’or 2019 de la Fondation Cuppy de Florence Otedola à Abuja.





Lors de l’événement organisé par la fondation Cuppy pour collecter des fonds pour Save the Children, une organisation caritative basée au Royaume-Uni depuis 100 ans, M. Dangote a fait don de 100 millions de nairas (soit plus de 250 000 euros).



«Je crois que nous avons fait en sorte que davantage de Nigérians aient un grand cœur pour redonner aux nécessiteux. Le Nigeria a été bon avec nous. Malgré nos nombreux besoins, nous devons aussi contribuer et faire notre part. Nous ne devrions pas attendre que le gouvernement fasse tout. Le gouvernement a beaucoup de défis à relever, tout comme nous avons les nôtres», a déclaré Aliko Dangote dans les propos cité par pinaxonline



«Je pense que nous devons toujours donner en retour. Un proverbe dit qu’à qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. La philanthropie au Nigeria n’est pas nouvelle. Mais les gens trouvent très difficile de donner de l’argent. Mais je pense que plus vous donnez, plus Dieu vous bénit et vous enrichit.»



«Pour moi, une chose que je n’arrête pas de dire, c’est que je donnerai tout mon argent avant de mourir. Nous sommes tous appelés à mourir un jour.»



Accueil Envoyer à un ami Partager