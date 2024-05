Alimentation : Le prix du riz en hausse à Dakar Cette hausse est réelle sur le marché depuis quelques semaines à Dakar. Selon certains commerçants, le prix du riz connaît une hausse, surtout le non parfumé, qui passe de 350 francs Cfa à 500 le kg et le riz parfumé est cédé entre 550 francs et 600 FCfa le kg.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024

Au Sénégal, le riz est l’une des denrées les plus prisées. Cependant, l’incertitude de son marché reste un problème pour les commerçants et les consommateurs. A l’en croire, ce commerçant El Hadj du marché Fass Delorme explique la hausse du prix du riz, ces dernières semaines.



« Le produit connaît une instabilité et les clients nous fatiguent pensant que c’est de notre faute. En ce moment, le kilogramme du riz parfumé coûte 500 francs et le sac 24 000 francs Cfa. Pour le non parfumé, le kg est à 400 francs et le sac est cédé entre 17 000 et 18 000 francs Cfa », affirme-t-il.



D’après "La Tribune", plus loin, vers le marché Tilène, Amadou Kâ dispose d’une boutique de produits, dont le riz reste d’ailleurs le produit qu’il vend le plus. « J’ai un problème pour gérer les critiques des clients, car le prix du riz change parfois, mais ces dernières semaines, on note une hausse du prix, surtout le non parfumé, qui ne coûtait que 350, est vendu maintenant à 400, voire 500 francs Cfa, le kg », se lamente-t-il.



Egalement commerçant en détail vers Fass Canal 4, Abdallah Diallo embouche la même trompette. « Je suis toujours obligé de fournir des explications aux clients, qui peinent à comprendre les augmentations des prix. Depuis maintenant quelques mois, les grossistes nous cèdent le sac du riz non parfumé entre 18 000 et 19 000 francs Cfa, donc nous sommes obligés de revendre à 500 francs le kg », explique-t-il, pressé d’aller servir ses clients.



