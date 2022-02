Alinard Ndiaye: "Guy, l'argent pour ton loyer, la voiture, tu t'es soucié de la provenance de l'argent"

En effet, l’histoire retiendra et pour l’éternité, que cette génération de "Lions" a du mérite pour avoir réalisé le rêve de plusieurs autres générations de Lions et d’acteurs clefs de notre football comme Jules François Bocandé, Mawade Wade, Alassane Ndiaye Alou, Pape Bouba Diop, Bruno Mestu et biens d’autres personnes qui pendant plusieurs décennies, ont hélas tout mis en œuvre pour nous ramener cette coupe.



Que Guy Marie Sagna sache et comprenne que nombreux sont les compatriotes qui étaient dans les dispositions de faire plus que le président de le République, à cause de l’exploit que ces jeunes vaillants lions viennent de réaliser après tant d’années d’espoir, de rêves et d’attente.



De mon point de vue, cette consécration vient à son heure, puisqu’elle repositionne notre pays dans le cercle des grandes nations. Elle a surtout permis de réveiller en chacun de nous, le sentiment patriotique et nationaliste qui dormait. On a été des millions de Sénégalais de tout âge et toute confession, à se lever massivement et spontanément, pour jubiler, fêter et s’approprier cette belle prouesse.



Cette sortie de M. Guy Marie Sagna aurait pu avoir plus de pertinence et de punch, si les Sénégalais l’avez entendu, au nom du combat patriotique qu’il mène, se prononcer à travers une condamnation ferme et sans anicroche, lorsque ses parents rebelles du MDFC ont capturés le lundi 24 janvier dernier, neuf de nos vaillants soldats. Et pourtant, il s’est tu et jusque-là, personne ne l’a encore entendu alors que cette affaire est d’une extrême gravité puisque cet acte barbare touche au plus profond de nous, notre fibre nationaliste et patriotique.



Et pourtant, Guy Marie Sagna doit savoir que, les sénégalais ont étés vraiment indulgents avec lui. L’histoire retiendra qu’il demeure le seul homme politique au sénégalais qui a accepté la facilité au point que des compatriotes généreux acceptent de se cotiser pour ; soit lui payer son loyer ou encore lui acheter un véhicule pour ses déplacements. Est-ce que Guy Marie Sagna s’est une seule foi poser la question de savoir si est ce que cet argent des cotisations qui lui faisait vivre pouvait venir par exemple de trafiquants de drogues, de l’argent sale ou même tout simplement du pouvoir par des raccourcis.



Pour terminer, nous invitons Guy Marie Sagna à changer de discours et s’éloigner des théories de Max, Lénine ou encore Engels, que avons fini de lire et de reliren il ya 30 ans. La lutte des classes qu’il semble théoriser est devenue une lutte des places, depuis la glasnost et la pérestroïka.



Nous sommes d’avis que ces jeunes "Lions" méritent plus que des terrains et jamais, dans la tête des dirigeants de l’Etat, se trouve une quelconque idée de couvrir un quelconque deal foncier.



Retenons in fine que M. Guy Marie Sagna a vraiment raté l’occasion de se taire, il vient de saborder tout l’élan de sympathie que certains Sénégalais avaient pour lui. Néanmoins, cette sortie est une excellente chose, car elle peut être considérer comme une alerte pour les Sénégalais à rester plus vigilants lorsque arrivera le moment de choisir.











Alinard NDIAYE

Acteur Politique