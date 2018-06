Aliou Cissé, Coach des Lions : "L’arbitrage était plus du côté croate que du côté sénégalais"

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juin 2018 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national, Aliou Cissé a déploré l’arbitrage hier, lors de la conférence de presse d’après-match face à la Croatie, indiquant que le juge centrale n’a pas impartiale lors de la rencontre.



"L’arbitre s’est trompé sur beaucoup de fautes. L’arbitrage était du côté croate que du côté sénégalais. Je ne vais pas polémiquer sur l’arbitrage, mais c’est un fait que j’ai constaté", a-t-il regretté. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre camp et l’équilibre n’a pas été fait. L’arbitre est comme les joueurs, il peut faire des erreurs et à mon avis, il en a fait beaucoup aujourd’hui (hier)."



L’équipe du Sénégal qui jouait son deuxième match de préparation contre la Croatie s’est inclinée sur le score de 2-1. Malgré cette défaite, le sélectionneur Alioune Cissé se dit fier de la prestation de ses poulains. "Tout m’a plu dans ce match sauf le résultat. Le contenu a été encore mieux que celui du match contre le Luxembourg (0-0) Si en première période, le Sénégal était reparti avec 2-0, on n'aurait rien dit. Pareil en seconde période. On a eu la balle du break malheureusement, on ne l’a pas mise. L’ensemble du match a été bon avec un bien meilleur contenu. Les garçons ont fait tout ce que je leur ai demandé de faire autant sur le plan défensif que sur le plan offensif", a –t-il constaté.



Avant de s’envoler pour la Russie, l’équipe du Sénégal va jouer un troisième match de préparation contre la Corée du Sud, le 11 juin en Autriche.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook