Aliou Cissé:«La défaite contre l’Algérie était un faux pas» Aliou Cissé a tenu sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce jeudi à la veille de la finale de la Can 2019, qui opposera, demain vendredi, le Sénégal à l’Algérie. Le coach des "Lions" a minimisé la défaite des siens contre la bande à Mahrez en phase de poule.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019

«Le deuxième match de poule était un faux pas pour nous et cette défaite nous a permis de nous remobiliser, d’être encore plus forts. Vendredi, c’est une finale, c’est un match spécial. Il ne s’agit pas de tenir un discours va–t-en guerre. On reste dans le cadre du foot. Nous sommes très sereins et concentrés», a déclaré le coach sénégalais devant les journalistes.

