Aliou Cissé : « Le haut niveau n’est pas compatible avec le Ramadan »

Face à la presse, le sélectionneur des "Lions" du Sénégal Aliou Cissé, après avoir donné une liste de 23 joueurs, évoque la question du Ramadan pour répondre sur la question de l’un de nos confrères. « Je préfère parler de football. Je suis musulman mais je ne souhaite pas parler de religion. Tout le monde sait que le football de haut niveau n’est pas compatible avec le Ramadan. Je suis responsable de la santé de ces joueurs.



S’il arrive qu’ils craquent parce qu’il leur manque quelque chose, je serais le premier responsable. Ce sont des choses qu’on va régler en interne. Ce n’est pas la peine qu’on vienne ici et qu’on en parle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre équipe et qu’on ne dit pas. On a des joueurs intelligents et ils se donneront tous les moyens pour y arriver. C’est pourquoi, je dis que c’est une sauce interne », a dit l’entraîneur des "Lions" hier en conférence de presse à Dakar.











Record