Aliou Cissé : ‘’Nous sommes en droit de demander beaucoup plus à cette équipe’’

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019

L'équipe nationale de football du Sénégal a réussi ses débuts en éliminatoires de la Can 2021 avec deux victoires, face au Congo, mercredi 13 novembre, et l’Eswatini dimanche dernier. Des succès qui permettent aux vice-champions d'Afrique de s'installer à la première place de la poule I, mais qui sont loin de satisfaire le coach des Lions, Aliou Cissé.



‘’C’est vrai que l'année a été assez bonne. Mais je crois que nous sommes en droit de demander beaucoup plus à cette équipe du Sénégal au niveau des résultats. Cela fait des années que nous attendons un trophée. Mais j'ai envie de dire que les résultats ont été très intéressants cette année. On a manqué d’efficacité dans ce match (contre Eswatini), ce qui veut dire qu’on va travailler encore plus’’, reconnaît-il au quotidien Record.

