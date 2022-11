Aliou Cissé : 'On ne fait pas de fixation sur un adversaire, pour les huitièmes'

Le Sénégal connaitra, dans quelques heures, le nom de son adversaire pour les huitièmes de finale. Il s'agira de l'équipe classée première de la poule B et qui pourrait être l'Angleterre.



Mais le sélectionneur des Lions ne fait pas de se fixation. ''On ne sait pas qui l'on va rencontrer. Mais dans tous les cas, c'est un autre championnat qui commence. Ce sont des matchs à résultats immédiats. Le Sénégal a l'habitude de jouer ce genre de match. Nous ne nous faisons pas de fixation. À cette étape de la compétition, il n'y a que de bonnes équipes'', soutient Aliou Cissé.



D'après Seneweb, le sélectionneur a dédié leur victoire à certains de ses anciens compagnons, notamment feu Pape Bouba Diop. ''Bouba nous a quittés, il y a deux ans. Nous lui dédions cette victoire tout comme à Bruno Metsu, El Hadj Malick Sy "Souris", Jules François Bocandé...''.

