Aliou Cissé, coach de l'équipe nationale: ' Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir...'

'' Pour l'instant je ne veux pas parler de mon avenir. Je suis le sectionneur du Sénégal, après on verra '', a fait savoir le technicien sénégalais en conférence de presse.



D’après Seneweb, pour Aliou Cissé, ses protégés ont fait une bonne prestation, mais ils faisaient face à l'une des meilleures équipes du monde. '' Un match se joue en 90e mn. On n'a pas pu marquer dans les 30 premières minutes. Mais il faut reconnaître qu'on avait en face une équipe qui est dans les cinq meilleures équipes au classement mondial ", note Aliou Cissé.



" L'équipe d'Angleterre avait beaucoup d'impact et avait gagné beaucoup de duels. Les deux premiers buts ont été pris au mauvais moment. Mais c'est surtout le troisième, qui nous a complètement abattus. On ne s'attendait pas à prendre 3 buts, parce que notre force, c'est la défense '', explique-t-il.