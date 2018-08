Aliou Cissé répond à El Hadj Diouf et sa bande : « Je suis le sélectionneur et que c’est … »

« J’accepte les critiques quand elles sont constructives. Il faut qu’ils acceptent d’abord que je suis le sélectionneur national et que c’est moi qui prend les décisions. Après cela il n’y a aucun problème on peut discuter. Je parle avec certains d’entre eux et ils ont leur propre vision mais, c’est moi le sélectionneur », a dit Aliou Cissé le sélectionneur nationale. C’est une manière pour lui, de réponde à El Hadj Diouf et la génération de 2002 (Alassane Ndour, Amdy Faye, entres autres, qui souvent donnent des critiques acerbes sur l’équipe nationale.



Il l’a fait savoir ce vendredi, lors d’une conférence de presse pour la publication d’une liste de 23 joueurs devraient affronter le Madagascar le 09 septembre prochain.



Aliou Cissé ajoute que ces gens qui parlent « ne sont même pas entraineurs donc qu’ils me laissent faire mon travail. Je ne suis pas là pour polémiquer ».



