Aliou Cissé, sélectionneur des "Lions" : « Le Mondial a commencé, les 23 sont OK »

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Arrivée hier, mardi, à Kaluga en Russie, le coach national a fait le point sur la préparation des "Lions".

« Le bilan est positif. C’est important dans ce genre de matches de préparation, de ne pas avoir de blessés. Les 23 joueurs sont OK. Nous avons eu quelques bobos, mais on a pu les récupérer. Nous avons aussi beaucoup travaillé dans tous les domaines, que ce soit sur l’aspect technique et tactique, physique…



Maintenant, c’est la compétition et c’est cette compétition qui est importante. Nous sommes formatés pour jouer ce genre de compétitions comme ça. Et pour un footballeur de haut niveau et un entraîneur, c’est extraordinaire ».











Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook