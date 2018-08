Aliou Sall : « Nous laissons à l'opposition l'initiative de la parole et nous, nous gardons l'initiative de l'action »

Trois jours après la marche de l'opposition à Pikine, commune voisine de Guédiawaye dont il est le maire, Aliou Sall réplique : "Nous, nous sommes dans le temps de l'action. Nous ne sommes pas dans le temps de la parole. Nous laissons à l'opposition l'initiative de la parole et nous, nous gardons l'initiative de l'action."





L'édile Apr procédait, ce mercredi, au lancement de la 4e édition des vacances pro-banlieue. Au programme de cet événement : la construction de 21 nouvelles salles de classes et la réhabilitation de 6 autres du collège Pikine-Ouest B.



"Cet établissement compte 1900 élèves pour une vingtaine de salles de classe. Ce qui fait que les effectifs tournaient autour de 80 élèves par classe, informe Aliou Sall. Malgré ces difficultés, le collège décroche chaque année 72% au Bfm. Ce qui veut dire que ce collège mérite l'accompagnement des autorités."











