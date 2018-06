"Aliou Sall a les compétences requises. Ce n'est pas un frère du Président que je vois, mais, un citoyen sénégalais" (Mansour Faye)

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juin 2018 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Mansour Faye est à l'aise dans ses baskets. Il ne croit pas être dans le gouvernement parce qu'il est le frère de la Première dame. Il pense occuper les fonctions de ministre de l'Hydraulique grâce à ses compétences.

"Je ne me vois pas comme un membre de la famille présidentielle, je me considère comme un citoyen sénégalais en qui le chef de l'État a fait confiance", indique-t-il sur le plateau du Grand jury de la Rfm, ce dimanche.

Et ce qui est valable pour lui, l'est pour le frère du chef de l'État nommé directeur de la Caisse de dépôts et consignations. "Aliou Sall a les compétences requises, signale Mansour Faye. Ce n'est pas un frère du Président que je vois mais un citoyen sénégalais. Un Sénégalais bon teint qui bénéfice d'un décret et qui le mérite. Aliou a fait ses preuves à Guédiawaye, je trouve normal que le chef de l'État lui fasse confiance."

Le maire de Saint-Louis n'a pas manqué de rappeler que "le premier décret nommant Aliou, c'est Wade qui l'a signé".



Auteur: Seneweb news - Seneweb.com



