Aliou Sall aurait décliné le poste de PCA Air Sénégal Sa

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Aliou Sall, ne sera pas le prochain Président du Conseil d’administration (PCA) d’Air Sénégal Sa.



Ce dernier, informe L’Observateur, a refusé le poste arguant qu’il a beaucoup de choses à faire avec son poste de Dg à la CDC. Mais le journal soupçonne un autre motif. L’Obs croit savoir que ce cumul est contre l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupement d’intérêt public.



L’article 479 du Texte stipule que le mandat de Pca n’est pas cumulable avec plus de deux mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant le siège social sur le territoire d’un même Etat partie.



C’est finalement Mamadou Sow, ex-directeur général de Air Sénégal Sa, qui a été nommé Pca.



Seneweb