Aliou Sall:« je n’ai jamais reçu 250 000 dollars de la part de Timis Corporation à travers Agritans » Le frère du président de la République, Aliou Sall, a démenti l’information livrée par la chaîne anglaise BBC, dans le cadre d’une enquête sur le pétrole et le gaz au Sénégal, affirmant que la société Timis Corporation lui a versé 250 000 dollars (146 millions FCFA) par le biais de la société Agritans, créée en 2011, qui appartiendrait à l’actuel maire de Pikine, Abdoulaye Timbo et non moins oncle de Aliou Sall et du président Macky Sall.

« Je n’ai jamais reçu un quelconque paiement de la part de Timis corporation à travers Agritans », a dit le patron de la Caisse des consignations et dépôts.



Aliou Sall qui ajoute que l’existence de cette « société est signalée depuis 2011 », a indiqué que cette affirmation est totalement fausse. Le frère du chef l’Etat dit laisser le soin à ses avocats de faire leur travail, dans le cadre de cette affaire.

