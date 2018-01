Aliou chante Macky: "Il a fait au Sénégal ce qu’aucun autre chef d’Etat n’a réussi à faire"

Un chef de l’Etat en exercice qui se fait chanter les louanges par son frère de sang, ça n’arrive pas tous les jours. En effet, lors de la cérémonie de lancement du Centenaire de la ville de Foudiougne (Fatick), Aliou Sall puisque c’est de lui qu’il s’agit, a sorti le « riti » pour faire un bilan très élogieux de son frère.



« Le Président Macky Sall a fait au Sénégal, ce qu’aucun autre chef de l’Etat n’a réussi à faire, en terme de performances économiques; sociales et en réalisation d’infrastructures. Le gouvernement de Macky Sall a réalisé des investissements à hauteur de 300 milliards de F Cfa dans l’enseignement supérieur, c’est-à-dire l’équivalent de l’ensemble des investissements consentis depuis notre indépendance jusqu’en 2012. Et les mêmes performances sont notées dans le domaine des logements sociaux, etc », a soutenu le Directeur général de la Cdc.