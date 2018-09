Alioune Fall : « ceux qui accusent Macky Sall ont envoyé des dizaines de sénégalais à la DIC »

Le conseiller du président de la République, Alioune Fall dans un entretien accordé au quotidien l’observateur, n’est pas d’avis que sous le magistère de Macky, il y a plus d’incarcération d’acteurs ou de leaders politiques. Selon lui, avec Wade des dizaines sénégalais ont été envoyé à la DIC. « Le nombre d’acteurs politiques incarcérés sous la présidence de Macky Sall est insignifiant, comparé à celui des victimes de l’inquisition policière judiciaire sous son prédécesseur. 2000-2012, c’était une période de pression et de terreur pour le monde politique et les autres acteurs du débat public.



A côté des dizaines de victimes des ‘’affaires’’, notamment avec les fameux audits contre les anciens gérants socialistes. Mais aussi, les dossiers internes du régime de l’époque, tels que les chantiers de Thiès. On a des dizaines d’autres personnalités qui se sont retrouvées à la DIC pour finir parfois, à Rebeuss. Juste pour des propos, jugés offensants contre le Chef de l’Etat ou portant atteinte aux institutions. »



L’Obs