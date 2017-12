Alioune Fall sur l'affaire Khalifa Sall : "Macky Sall ne connaît pas la peur..."

Le journaliste Alioune Sall plus connu sous le nom d’Alioune Fall « rejette catégoriquement » les allégations d’instrumentalisation de la justice dans l’affaire Khalifa Sall. « Je ne peux pas imaginer que ces magistrats, qui cultivent fièrement leur indépendance vis-à-vis de l’Exécutif, acceptent au même moment, de recevoir des ordres sur la conduite des dossiers judiciaires. C’est absurde », affirme l’ancien Dg, du « Soleil » et Conseiller du Président Macky Sall.



«Ceux qui parlent d’affaire politique, je demande qu’on explique à l’opinion le recours à de fausses factures pour justifier la distraction mensuelle de 30 millions de francs de ressources publiques jusqu’à hauteur de 1, 8 milliard. Si on ‘a rien à se reprocher, si on a rien à cacher, pourquoi sent-on le besoin de produire du faux pour justifier l’utilisation de cet argent ? Moi, je vois plutôt des pressions sur la justice pour l’empêcher de faire son travail correctement », explique-t-il, sans détours dans une interview avec L’Observateur.



A ceux qui agitent la thèse selon laquelle l’édile de Dakar est une menace pour l’actuel président pour sa réélection en 2017, Alioune Fall répond : « Macky Sall ne connaît pas la peur dans l’adversité. Tous les ces gens qu’on agite comme des épouvantails devant lui mais ce sont des enfants de chœur comparés à Abdoulaye Wade. Cela est incontestable. Il y en a qui se prennent pour King Kong qui, à l’époque de Wade, se terraient comme des rats et ne s’expriment qu’en chuchotant.



Si Macky Sall n’a pas eu peur de défier Wade en position de pouvoir et l’affronter jusqu’au bout, je ne vois pas qui d’autre, dans le jeu politique sénégalais pourrait lui faire peur. Macky Sall a fait ses preuves, ceux qui qu’on agite devant lui, en sont, pour le moment, à brandir des prétentions sur leurs capacités non établies, ce n’est pas pareil. Les gens aiment juste les déclarations spectaculaires, sensationnelles ».