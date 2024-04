Séminaire gouvernemental dirigé par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye : vers une gouvernance efficace en République

Le Chef de l’État souligne l'importance d'une transformation profonde lors du séminaire gouvernemental"



Dans le cadre du séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui au palais de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Chef de l’État, a dirigé une session intense de travail. Réunissant le chef du gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État, cet événement revêt une importance capitale pour l'avenir de la gouvernance nationale.



Le Président Bassirou Diomaye FAYE a fermement rappelé aux ministres la nécessité de faire fonctionner le gouvernement de manière efficace, afin de répondre aux attentes élevées des citoyens. Il a souligné l'impératif d'une transformation profonde et systémique pour réaliser cet objectif ambitieux.



Au cours de ce séminaire, le Chef de l’État a mis l'accent sur la fourniture de connaissances fondamentales et d'outils pratiques aux ministres et secrétaires d’État. Ces ressources sont essentielles pour une direction et une gestion efficaces des départements ministériels, indispensables à l'amélioration de la gouvernance.



Par ailleurs, le Président de la République a mis en avant les valeurs fondamentales qui doivent guider les ministres dans leur action gouvernementale. L'honneur, la disponibilité, l’humilité et les compétences ont été soulignés comme des piliers essentiels pour une gouvernance transparente et responsable.



En résumé, le séminaire gouvernemental dirigé par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye constitue une étape cruciale dans la quête d'une gouvernance efficace et orientée vers les besoins réels des citoyens de la République.