Tracé de la VDN 3: Plus de 500 agents de la Poste craignent la perte de leurs parcelles au Lac Rose Les membres de la Coopérative CHATAK se sont réunis ce samedi 27 avril 024 pour adresser une communication à l'opinion publique, ainsi qu'aux autorités de l'État et, à leurs partenaires, concernant le Projet de construction de la Voie de Désenclavement National (VDN) 3. Ce projet traverse les deux sites de leur coopérative, situés au Lac Rose, dans la commune de Tivaouane-Peulh-Ndiague.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire administratif de la CHATAK, Saliou Gningue, cette coopérative d'habitat a été créée en 2012 sous l'impulsion du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SNTPT), avec le soutien de la Direction Générale de La Poste. Composée principalement de postiers, la CHATAK répond à la problématique de l'accès à la propriété foncière et promeut le logement social pour les travailleurs. Depuis sa création, la coopérative s'est fixée comme ambition et slogan "un postier, un toit".



Saliou Gningue souligne : "Aujourd'hui, la CHATAK a acquis deux sites et attribué 550 parcelles aux travailleurs de La Poste." Mais, les membres de la coopérative ont été confrontés à des défis majeurs avec l'annonce du tracé de la VDN 3.



Les membres de la CHATAK affirment avoir été pris de court par les changements de tracé du projet, sans comprendre les motifs sous-jacents. Ils remettent en question l'objectivité de ces modifications et soupçonnent un ciblage délibéré de leurs sites.



M. Gningue déplore : "L'arrêt des chantiers en cours par les autorités administratives a brisé le rêve légitime de plus de 500 attributaires, dont des retraités." Il insiste sur le fait que ce projet compromet les économies et les sacrifices des travailleurs de La Poste, déjà confrontés à des difficultés au sein de l'entreprise.



Face à cette situation, la CHATAK appelle à la solidarité et, à la mobilisation de ses membres pour défendre leurs droits et leurs intérêts légitimes. La coopérative demande également aux partenaires financiers de l'État impliqués dans le projet de VDN 3 de prendre en compte les conséquences sociales, économiques et financières pour plus de 500 ménages de travailleurs de La Poste.



La CHATAK lance un appel au nouveau gouvernement, notamment aux ministères du logement, des domaines et des routes, pour explorer des solutions alternatives ou garantir une gestion transparente et équitable de ce dossier. Les membres adressent également un appel solennel au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye pour qu'il examine attentivement ce dossier, avant de signer tout décret relatif au projet de construction de la VDN, afin d’assurer une réparation préalable des préjudices subis par les populations impactées.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook