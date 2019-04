Alioune Ndiaye, journaliste: « Le Pm Dionne ne fait pas de l’ombre au Président Macky Sall»

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Invité de Rfm matin, Alioune Ndiaye journaliste et directeur de Pikini Production estime que si Macky Sall veut entrer dans l’histoire du Sénégal, il doit impérativement faire des choix et surtout les bons choix. Même si constate-t-il. »Il y a une relation de confiance entre le Président Macky Sall et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et il faut reconnaître que le Premier ministre ne fait pas de l’ombre au Président Macky Sall », avise le journaliste.



Sur la question de la succession de Macky Sall, le journaliste Alioune Ndiaye est d’avis que c’est trop tôt pour s’aventurer sur le terrain pour désigner un successeur du Président Sall.



Sur la question du troisième mandat qui alimente les débats et agite la chronique locale, Alioune Ndiaye affirme devant nos confrères de la Rfm, que c’est manquer de respect à Macky Sall que de parler en son nom de 3e mandat. »Le Président Macky Sall ne mérite pas qu’on souille son nom à travers ce débat puéril, c’est lui rendre un mauvais service », dit-il.



















IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos